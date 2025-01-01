В Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате атаки "Шахедов"
Из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Киеве загорелась крыша одного из корпусов Национального банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального банка Украины (НБУ).
Возгорание произошло в Печерском районе.
"Пожар был быстро ликвидирован с помощью сотрудников ГСЧС, пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах. Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений", - пишет НБУ.
Отмечается, что руководство, а также персонал НБУ продолжают работать в соответствии с утвержденными протоколами.
Обстрел Украины
В ночь на 1 января российские террористы прибегли к очередной атаке на Украину. В целом враг запустил 111 беспилотников типа Shahed и дроны других типов с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым.
К отражению воздушной атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 63 ударных дронов. Еще 46 БпЛА были локально потеряны.
Около 7 утра в Киеве сработала противовоздушная оборона (ПВО). В результате атаки зафиксированы разрушения в двух районах столицы.
Подробнее о последствиях атаки России на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.