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В Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате атаки "Шахедов"

Среда 01 января 2025 10:59
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В Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате атаки "Шахедов" Иллюстративное фото: в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате атаки "Шахедов" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Киеве загорелась крыша одного из корпусов Национального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального банка Украины (НБУ).

Возгорание произошло в Печерском районе.

"Пожар был быстро ликвидирован с помощью сотрудников ГСЧС, пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах. Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений", - пишет НБУ.

Отмечается, что руководство, а также персонал НБУ продолжают работать в соответствии с утвержденными протоколами.

Обстрел Украины

В ночь на 1 января российские террористы прибегли к очередной атаке на Украину. В целом враг запустил 111 беспилотников типа Shahed и дроны других типов с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым.

К отражению воздушной атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 63 ударных дронов. Еще 46 БпЛА были локально потеряны.

Около 7 утра в Киеве сработала противовоздушная оборона (ПВО). В результате атаки зафиксированы разрушения в двух районах столицы.

Подробнее о последствиях атаки России на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

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