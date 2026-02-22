У Києві горить висотка після атаки РФ

Обстріл Києва та України

Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого ворог вчергове здійснив комбінований обстріл України. Росіяни запустили по українським містам дрони, балістику та крилаті ракети.

Під ударом опинилися щонайменше Київ, Кропивницький, Полтава та Миколаїв. Судячи за кількістю вибухів та напрямку ракет, найбільше постраждали саме перші два міста.

Причому Київ тричі був атакований балістикою, а під ранок на столицю летіли крилаті ракети одночасно з дронами. У місті було дуже гучно.

Детально про наслідки російської атаки цієї ночі, що та в якій послідовності було - читайте в матеріалі РБК-Україна.