Росія атакувала балістикою Київ: у місті було чути вибухи
В ніч на 22 лютого у Києві пролунала серія потужних вибухів. Ворог запустив по столиці балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 03:58.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ уточнили, що загроза балістики з півночі, після чого зафіксували пуск ракет напрямку столиці.
Вже о 04:00 у Києві пролунала серія дуже потужних вибухів.
Оновлено о 04:28
У столиці пролунали повторні вибухи на тлі ракетної атаки. Це підтверджує також начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Ворог атакує столицю балістичним озброєнням. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.
Окрім того, в області багато російських дронів.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно приблизно раз на тиждень атакують Україну ракетами, а ще частіше - дронами.
Так сталося і в ніч проти 12 лютого. Ворог вдарив в ту ніч балістикою і дронами, внаслідок чого у Дніпровському та Дарницькому районах постраждали житлові будинки та автомобілі.
