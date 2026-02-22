В Киеве горит высотка после атаки РФ

Обстрел Киева и Украины

Напомним, что в ночь на 22 февраля враг в очередной раз совершил комбинированный обстрел Украины. Россияне запустили по украинским городам дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Под ударом оказались по меньшей мере Киев, Кропивницкий, Полтава и Николаев. Судя по количеству взрывов и направления ракет, больше всего пострадали именно первые два города.

Причем Киев трижды был атакован баллистикой, а под утро на столицу летели крылатые ракеты одновременно с дронами. В городе было очень шумно.

Подробно о последствиях российской атаки этой ночью, что и в какой последовательности было - читайте в материале РБК-Украина.