У Києві горить висотка після атаки РФ

Росія в ніч на 22 лютого та зранку здійснила комбінований удар по Києву. У столичній внаслідок ворожого обстрілу загорівся багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з передмістя столиці до київських лікарень госпіталізували жінку та дитину, які постраждали. Попередньо, впали уламки у приватному секторі.

"Інформація не підтвердилась", - написав він у відповідь на допис про наслідки.

Начальник КМВА, судячи з усього, спростував свою інформацію про наслідки атаки РФ по Києву.

"Внаслідок атаки постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі. Пожежа на даху будинку", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Києва та України

Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого ворог вчергове здійснив комбінований обстріл України. Росіяни запустили по українським містам дрони, балістику та крилаті ракети.

Під ударом опинилися щонайменше Київ, Кропивницький, Полтава та Миколаїв. Судячи за кількістю вибухів та напрямку ракет, найбільше постраждали саме перші два міста.

Причому Київ тричі був атакований балістикою, а під ранок на столицю летіли крилаті ракети одночасно з дронами. У місті було дуже гучно.

Детально про наслідки російської атаки цієї ночі, що та в якій послідовності було - читайте в матеріалі РБК-Україна.