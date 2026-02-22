ua en ru
Нд, 22 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві горить висотка після атаки РФ

Неділя 22 лютого 2026 06:54
UA EN RU
У Києві горить висотка після атаки РФ Фото: наразі інформація про постраждалих уточнюється (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Едуард Ткач

Росія в ніч на 22 лютого та зранку здійснила комбінований удар по Києву. У столичній внаслідок ворожого обстрілу загорівся багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Читайте також: Росія атакувала балістикою Київ: у місті було чути вибухи

"Внаслідок атаки постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі. Пожежа на даху будинку", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 07:38

Начальник КМВА, судячи з усього, спростував свою інформацію про наслідки атаки РФ по Києву.

"Інформація не підтвердилась", - написав він у відповідь на допис про наслідки.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з передмістя столиці до київських лікарень госпіталізували жінку та дитину, які постраждали. Попередньо, впали уламки у приватному секторі.

Обстріл Києва та України

Нагадаємо, що в ніч проти 22 лютого ворог вчергове здійснив комбінований обстріл України. Росіяни запустили по українським містам дрони, балістику та крилаті ракети.

Під ударом опинилися щонайменше Київ, Кропивницький, Полтава та Миколаїв. Судячи за кількістю вибухів та напрямку ракет, найбільше постраждали саме перші два міста.

Причому Київ тричі був атакований балістикою, а під ранок на столицю летіли крилаті ракети одночасно з дронами. У місті було дуже гучно.

Детально про наслідки російської атаки цієї ночі, що та в якій послідовності було - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа Війна в Україні
Новини
Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін
Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"