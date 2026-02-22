ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве горит высотка после атаки РФ

Воскресенье 22 февраля 2026 06:54
UA EN RU
В Киеве горит высотка после атаки РФ Фото: сейчас информация о пострадавших уточняется (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в ночь на 22 февраля и утром осуществила комбинированный удар по Киеву. В столичной в результате вражеского обстрела загорелся многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Читайте также: Россия атаковала баллистикой Киев: в городе были слышны взрывы

"В результате атаки пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе. Пожар на крыше дома", - говорится в сообщении.

Ткаченко добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Обновлено в 07:38

Начальник КГВА, судя по всему, опроверг свою информацию о последствиях атаки РФ по Киеву.

"Информация не подтвердилась", - написал он в ответ на сообщение о последствиях.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из пригорода столицы в киевские больницы госпитализировали женщину и ребенка, которые пострадали. Предварительно, упали обломки в частном секторе.

Обстрел Киева и Украины

Напомним, что в ночь на 22 февраля враг в очередной раз совершил комбинированный обстрел Украины. Россияне запустили по украинским городам дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Под ударом оказались по меньшей мере Киев, Кропивницкий, Полтава и Николаев. Судя по количеству взрывов и направления ракет, больше всего пострадали именно первые два города.

Причем Киев трижды был атакован баллистикой, а под утро на столицу летели крылатые ракеты одновременно с дронами. В городе было очень шумно.

Подробно о последствиях российской атаки этой ночью, что и в какой последовательности было - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар Война в Украине
Новости
Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок
Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"