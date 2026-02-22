В Киеве горит высотка после атаки РФ

Россия в ночь на 22 февраля и утром осуществила комбинированный удар по Киеву. В столичной в результате вражеского обстрела загорелся многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из пригорода столицы в киевские больницы госпитализировали женщину и ребенка, которые пострадали. Предварительно, упали обломки в частном секторе.

"Информация не подтвердилась", - написал он в ответ на сообщение о последствиях.

Начальник КГВА, судя по всему, опроверг свою информацию о последствиях атаки РФ по Киеву.

"В результате атаки пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе. Пожар на крыше дома", - говорится в сообщении.

Обстрел Киева и Украины

Напомним, что в ночь на 22 февраля враг в очередной раз совершил комбинированный обстрел Украины. Россияне запустили по украинским городам дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Под ударом оказались по меньшей мере Киев, Кропивницкий, Полтава и Николаев. Судя по количеству взрывов и направления ракет, больше всего пострадали именно первые два города.

Причем Киев трижды был атакован баллистикой, а под утро на столицу летели крылатые ракеты одновременно с дронами. В городе было очень шумно.

Подробно о последствиях российской атаки этой ночью, что и в какой последовательности было - читайте в материале РБК-Украина.