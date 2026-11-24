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Удень 24 листопада Росія ударила по Києву. Наразі пожежу на складах у Голосіївському районі загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України у Facebook.

Пожежі у Києві загасили Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу у Києві. "В Голосіївському районі столиці внаслідок влучання сталося загорання в нежитловій будівлі", - йдеться у дописі. Фото: наслідки обстрілу Києва 24 листопада (facebook.com/DSNS.GOV.UA) За іншою адресою на відкритій території горіли уламки ворожого БПлА. https://www.facebook.com/100064736946785/videos/pcb.1610868544414362/1145210748283760 "На щастя, загиблих і постраждалих немає. Наразі всі пожежі ліквідували", - заявили у ДСНС.