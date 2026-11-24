Рятувальники показали наслідки удару РФ по складах у Києві (фото, відео)
Удень 24 листопада Росія ударила по Києву. Наразі пожежу на складах у Голосіївському районі загасили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України у Facebook.
Пожежі у Києві загасили
Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу у Києві.
"В Голосіївському районі столиці внаслідок влучання сталося загорання в нежитловій будівлі", - йдеться у дописі.
Фото: наслідки обстрілу Києва 24 листопада (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
За іншою адресою на відкритій території горіли уламки ворожого БПлА.
"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Наразі всі пожежі ліквідували", - заявили у ДСНС.
Раніше РБК-Україна писало, що у Голосіївському районі Києва вдень 24 листопада після падіння російського безпілотника спалахнула пожежа на складському приміщенні.
За словами міського голови Віталія Кличка, пожежа виникла після падіння БПЛА.
Крім того, російський удар по п'ятиповерхівці у Димері Київської області забрав життя 11 людей. Доля ще двох осіб залишається невідомою.