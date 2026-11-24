В Киеве в Шевченковском районе после вечернего обстрела РФ обломки дрона повлекли за собой пожар в 16-этажном жилом доме. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение столичного мэра Виталия Кличко.

В половине одиннадцатого вечера вторника Кличко сообщил о пожаре в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе попадание обломков БпЛА и пожар на 1-2 этажах 16-этажного жилого дома. А также – во дворе дома.

Экстренные службы направляются на место", - написал он.

Позже появилось сообщение о двух пострадавших в результате атаки россиян на многоэтажку. Обеим медики оказали помощь на месте, сообщил мэр.

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Как известно, враг обстреливал столицу днем вторника. В результате загорелись склады в Голосеевском районе. Пожар уже ликвидировали.