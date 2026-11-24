В Киеве горит многоэтажка после падения обломков дрона: есть пострадавшие
В Киеве в Шевченковском районе после вечернего обстрела РФ обломки дрона повлекли за собой пожар в 16-этажном жилом доме. Известно о двух пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение столичного мэра Виталия Кличко.
В половине одиннадцатого вечера вторника Кличко сообщил о пожаре в Шевченковском районе.
"В Шевченковском районе попадание обломков БпЛА и пожар на 1-2 этажах 16-этажного жилого дома. А также – во дворе дома.
Экстренные службы направляются на место", - написал он.
Позже появилось сообщение о двух пострадавших в результате атаки россиян на многоэтажку. Обеим медики оказали помощь на месте, сообщил мэр.
Атака на Киев 24 ноября и недавние ЧП
Как известно, враг обстреливал столицу днем вторника. В результате загорелись склады в Голосеевском районе. Пожар уже ликвидировали.
Напомним, 22 ноября россияне ударили по Дымеру в Киевской области, атака на пятиэтажку закончилась жертвами - 11 человек погибли, судьба еще двоих неизвестна.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в дом попал российский дрон типа "Шахед" , в результате чего был разрушен весь подъезд.