У санаторії на Прикарпатті спалахнула пожежа: евакуювали понад 100 осіб

Фото: у санаторії у Ворохті спалахнула пожежа (facebook.com/dsns.if)

У курортній Ворохті Івано-Франківської області сталася пожежа у санаторії. З будівлі евакуювала понад 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області в Facebook.

Сьогодні, 1 січня, о 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району. Рятувальники з'ясували, що горіла покрівля чотириповерхової будівлі. Вогонь охопив близько 150 квадратних метрів. Бійці ДСНС та адміністрація санаторію евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і 7 працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі. О 09:43 пятувальники повністю ліквідували пожежу у санаторії. На місці події працювали 52 рятувальники та 14 одиниць спеціалізованої техніки. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причина виникнення вогню наразі встановлюється. Фото: у Ворохті горів санаторій (facebook.com/dsns.if)