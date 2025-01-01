У санаторії на Прикарпатті спалахнула пожежа: евакуювали понад 100 осіб
У курортній Ворохті Івано-Франківської області сталася пожежа у санаторії. З будівлі евакуювала понад 100 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області в Facebook.
Сьогодні, 1 січня, о 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району.
Рятувальники з'ясували, що горіла покрівля чотириповерхової будівлі. Вогонь охопив близько 150 квадратних метрів. Бійці ДСНС та адміністрація санаторію евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і 7 працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі.
О 09:43 пятувальники повністю ліквідували пожежу у санаторії. На місці події працювали 52 рятувальники та 14 одиниць спеціалізованої техніки.
Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причина виникнення вогню наразі встановлюється.
Фото: у Ворохті горів санаторій (facebook.com/dsns.if)
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