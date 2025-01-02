В Киеве фиксируется сильный ветер. В полиции дали советы

Синоптики фиксируют сильный ветер в Киеве 2 января. В полиции дали советы при порывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

По данным "Укргидрометцентра", 2 января в Киеве в течение дня порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В полиции просят соблюдать простые правила безопасности. А именно: старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.