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В Киеве фиксируется сильный ветер. В полиции дали советы

Киев, Четверг 02 января 2025 13:21
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В Киеве фиксируется сильный ветер. В полиции дали советы Фото: в Киеве фиксируется сильный ветер 2 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Синоптики фиксируют сильный ветер в Киеве 2 января. В полиции дали советы при порывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

По данным "Укргидрометцентра", 2 января в Киеве в течение дня порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В полиции просят соблюдать простые правила безопасности. А именно:

  • старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
  • держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;
  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Ухудшение погоды в Украине

О том, что в Киеве и ряде областей Украины 2 января ожидается ухудшение погоды, синоптики предупреждали 1 января.

Синоптики прогнозировали сильный ветер. В частности, из-за ветра в Киеве сняли главный флаг Украины.

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