В Киеве фиксируется сильный ветер. В полиции дали советы
Фото: в Киеве фиксируется сильный ветер 2 января (Getty Images)
Синоптики фиксируют сильный ветер в Киеве 2 января. В полиции дали советы при порывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
По данным "Укргидрометцентра", 2 января в Киеве в течение дня порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
В полиции просят соблюдать простые правила безопасности. А именно:
- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Ухудшение погоды в Украине
О том, что в Киеве и ряде областей Украины 2 января ожидается ухудшение погоды, синоптики предупреждали 1 января.
Синоптики прогнозировали сильный ветер. В частности, из-за ветра в Киеве сняли главный флаг Украины.
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