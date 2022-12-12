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В Киеве энергопотребление ограничено на треть, - гендиректор YASNO

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Киев, Понедельник 12 декабря 2022 22:21
В Киеве энергопотребление ограничено на треть, - гендиректор YASNO Фото: в Киеве на треть ограничено энергопотребление (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ограничение энергопотребления в Киеве остается существенным и составляет треть необходимого, почти 40% доступного объема идет на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Кажется, что света становится понемногу больше, а часов с возможными отключениями должно быть меньше. Но все не настолько хорошо, как некоторые отмечают - ограничение на город остается значительным, более трети потребления. А из имеющегося объема почти 40% уходит на критическую инфраструктуру", - написал Коваленко.

Он отметил, что третий день в Киеве действуют новые графики отключений, которые тестируют ДТЭК Киевские электросети.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, чтоситуация с отключениями электроэнергии в Киеве остается сложной, однако возобновление продолжается.

Также ранее мы писали, что в столице более чем на два часа сократилось среднее время отключений электроэнергии за последние две недели.

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Киев Электроэнергия
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