В Києві є постраждала через атаку РФ

З його словами, цього разу ворог завдав удару БпЛА по столиці, тривога розпочалася о 4:00 ранку і тривала понад три години.

"На щастя, значних руйнувань вдалося уникнути. Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася", - зазначив Ткаченко.

Водночас Сили оборони знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва, проте є падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах.