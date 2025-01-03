Наслідки атаки РФ на Київську область: одна людина загинула, четверо поранені

Російська Федерація в ніч на 3 січня 2025 року атакувала Київську область дронами. Внаслідок падіння уламків БпЛА четверо людей поранені, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОДА Микола Калашник поінформував, що в одному з районів області від поранення уламками збитого БпЛА загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

"В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждало три людини. У жінки 1957 року народження - гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років - поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька - різані рани ніг", - йдеться у повідомленні.

Ще в одному з населених пунктів на вулиці поранена жінка. Її госпіталізували до місцевої лікарні, вся необхідна медична допомога надається.

В кінці допису Микола Калашник наголосив, що повітряна тривога в регіоні продовжується. Тому він закликав усіх жителей під час тривоги перебувати в укриттях.