В Киеве есть пострадавшая из-за атаки РФ

По его словам, на этот раз враг нанес удар БпЛА по столице, тревога началась в 4:00 утра и продолжалась более трех часов.

"К счастью, значительных разрушений удалось избежать. Пострадала молодая женщина, которая получила ожог руки, от госпитализации она отказалась", - отметил Ткаченко.

В то же время Силы обороны уничтожили большинство вражеских БПЛА еще на подступах к Киеву, однако есть падения обломков в Голосеевском и Дарницком районах.