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В Киеве есть пострадавшая из-за атаки РФ

Фото: в Киеве есть пострадавшая из-за атаки РФ 3 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки на Киев в ночь на 3 января пострадала женщина. При этом все цели, которые направлялись на столицу, были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

По его словам, на этот раз враг нанес удар БпЛА по столице, тревога началась в 4:00 утра и продолжалась более трех часов.

"К счастью, значительных разрушений удалось избежать. Пострадала молодая женщина, которая получила ожог руки, от госпитализации она отказалась", - отметил Ткаченко.

В то же время Силы обороны уничтожили большинство вражеских БПЛА еще на подступах к Киеву, однако есть падения обломков в Голосеевском и Дарницком районах.

Атака РФ на Киев и область

В ночь на 3 января российские войска атаковали дронами Киев и область. В Киеве гремели взрывы, а в Киевской области работала ПВО.

Позже стало известно, что Россия в очередной раз атаковала Киев ударными дронами. Падение обломков зафиксировали в двух районах столицы.

А в Киевской области четыре человека были ранены, один человек погиб из-за падения обломков БПЛА. Погибший, водитель грузовика, умер на месте. также обломки дронов упали на жилой дом.

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