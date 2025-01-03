Нічна атака РФ на Київ: уламки БпЛА впали у двох районах, виникла пожежа
Росія в ніч на 3 січня вкотре атакувала Київ ударними дронами. Падіння уламків зафіксували у двох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал мера Києва Віталія Кличка.
"Внаслідок ворожої атаки, попередньо є падіння уламків в Голосіївському районі. Всі служби прямують на місце", - написав о 05:37 начальник КМВА, Тимур Ткаченко.
Також він додав, що повітряна тривога у місті триває, тому закликав киян перебувати в укриттях.
Через декілька хвилин Кличко підтвердив інформацію про падіння уламків, однак поінформував, до пожежі немає.
"Служби обстежують місце", - додав він.
Оновлено о 05:53
"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється", - написав Ткаченко.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:52 сигнал тривоги досі продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Нагадаємо, що в новорічну ніч на 1 січня російські окупанти теж атакували Київ "Шахедами". Тоді внаслідок атаки в столиці були пожежі. Зокрема, загорівся дах корпусу будівлі Національного банку України.
Крім того, повідомлялося і про двох загиблих, а кількість постраждалих зросла до 7. Серед них - дві вагітні жінки.
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