Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими, - МВС

Він зазначив, що цієї ночі саме Київ зазнав найбільшого ворожого удару, у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція.

"На жаль, відомо про трьох загиблих людей, яких рятувальники дістали з-під завалів. Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти - шукаємо. До пошуку залучено 6 кінологічних розрахунків", - йдеться у його заяві.

Клименко зазначив, що на цій локації понад 30 поранених, рятувальники врятували зі зруйнованого будинку 28 людей.

Він додав, що багато поранених і внаслідок ранкового удару країни-агресорки по Харкову - зафіксовано вже 28 потерпілих.

"Загроза російських ударів може зберігатися, тож слідкуйте за офіційними повідомленнями та перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги", - наголосив глава МВС.

Клименко також розповів, що у столиці розгорнуті пункти прийому заяв до поліції - на зараз слідчі зареєстрували понад 100 звернень щодо пошкодження майна.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, внаслідок нічного ворожого обстрілу у Дарницькому районі Києва обвалилися конструкції багатоповерхівки. Було зруйнувано цілий під'їзд - 18 квартир.

Також внаслідок удару на АЗС виникла пожежа, у сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодження отримали й розташовані поруч крамниці.

Крім того, частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.