После атаки на Киев более 10 человек считаются пропавшими без вести, - МВД

Он отметил, что этой ночью именно Киев подвергся наибольшему вражескому удару, в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция.

"К сожалению, известно о трех погибших людях, которых спасатели достали из-под завалов. Есть информация о более 10 пропавших без вести - ищем. К поиску привлечено 6 кинологических расчетов", - говорится в его заявлении.

Клименко отметил, что на этой локации более 30 раненых, спасатели спасли из разрушенного дома 28 человек.

Он добавил, что много раненых и в результате утреннего удара страны-агрессора по Харькову - зафиксировано уже 28 пострадавших.

"Угроза российских ударов может сохраняться, поэтому следите за официальными сообщениями и находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги", - подчеркнул глава МВД.

Клименко также рассказал, что в столице развернуты пункты приема заявлений в полицию - на сейчас следователи зарегистрировали более 100 обращений о повреждении имущества.

Ночная атака на Киев

Напомним, в результате ночного вражеского обстрела в Дарницком районе Киева обвалились конструкции многоэтажки. Был разрушен целый подъезд - 18 квартир.

Также в результате удара на АЗС возник пожар, в соседних зданиях взрывной волной выбило окна, повреждения получили и расположенные рядом магазины.

Кроме того, частично разрушен торговый центр, который расположен рядом с 9-этажкой.