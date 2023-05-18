В Киеве с двух советских памятников был снят статус охранных. Это позволит их снести

Министерство культуры Украины лишило охранного статуса два советских постамента в центре Киева. Данное решение позволит их снести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Речь идет об обелиске в честь города-героя Киева на Галицкой площади, ранее площадь Победы, и памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке.

"Министерство культуры и информационной политики признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия два советских памятника монументального искусства. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади", - говорится в сообщении.

3 мая Верховная рада разрешила изымать из государственного реестра недвижимых памятников Украине пророссийские и советские памятники. Решение поддержали 285 депутатов.