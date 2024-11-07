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У Києві два "Шахеди" впали і не вибухнули, їх розрядила поліція (фото)

Фото: у Києві два "Шахеди" впали і не вибухнули, їх розрядила поліція (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві внаслідок ранкової масованої повітряної атаки Росії виявили два безпілотних літальних апарати (БпЛА), які впали та не вибухнули. Правоохоронця вже розрядили бойові частини дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції Києва.

Один із безпілотників впав на дах приватного домоволодіння. До місця події негайно виїхали вибухотехніки, які обережно розрядили бойову частину дрона й зняли БпЛА з даху. 

 

Фото: у Києві два "Шахеди" впали і не вибухнули, їх розрядила поліція (t.me/gunpKyiv)

Інший дрон впав  на територію пустиря та так само не вибухнув. Його бойову частину, як й у першого, було пізніше розряджено. 

Обстріл України 

У ніч на 7 листопада російські терористи запустили проти України 106 ударних БпЛА типу Shahed, у тому ж числі й дронами невстановленого типу. Безпілотники були запущені із російських Курська, Орелу, а також тимчасово окупованого Криму. 

До відбиття атаки залучались зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил. 

Станом на 12:00 було підтверджено збиття 74-х дронів у Київській, Одеській, Миколаївській та низці інших областей. 25 БпЛА були локаційно втрачені у різних регіонах України.  

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