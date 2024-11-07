Росія атакувала Україну понад 100 дронами: які результати роботи ППО

У ніч на 7 листопада російські сили випустили по Україні 106 ударних "Шахедів" та невстановлених дронів. Зокрема, з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, а також із тимчасово окупованого Криму.

При цьому втрачено контакт з 25 іншими дронами, які атакували різні регіони України.

Станом на 12:00 офіційно підтверджено знищення 74 безпілотників ворога у різних областях, включаючи Одеську, Миколаївську, Херсонську, Київську, Сумську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Житомирську, Черкаську та Чернігівську.

Українські сили відбивали атаку за допомогою зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські обстріли українських міст і селищ стали звичною реальністю. Агресор інтенсивно використовує різноманітні види озброєння, серед яких ракети, КАБы та дрони-камікадзе, що спричиняють значні руйнування житлових будівель і критичної інфраструктури.

Останнім часом кількість нічних атак дронами помітно зросла, що підвищує ризики для цивільного населення.

У ніч на 7 листопада росіяни здійснили атаку на Київ із використанням безпілотників. Силам ППО вдалося знищити понад 30 дронів.

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