В Киеве два "Шахеда" упали и не взорвались, их разрядила полиция (фото)

Один из беспилотников упал на крышу частного домовладения. К месту происшествия немедленно выехали взрывотехники, которые осторожно разрядили боевую часть дрона и сняли БпЛА с крыши.

Фото: в Киеве два "Шахеда" упали и не взорвались, их разрядила полиция (t.me/gunpKyiv)

Другой дрон упал на территорию пустыря и так же не взорвался. Его боевая часть, как и у первого, была позже разряжена.

Обстрел Украины

В ночь на 7 ноября российские террористы запустили против Украины 106 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе и дронами неустановленного типа. Беспилотники были запущены из российских Курска, Орла, а также временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки привлекались зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил.

По состоянию на 12:00 было подтверждено сбитие 74-х дронов в Киевской, Одесской, Николаевской и ряде других областей. 25 БпЛА были локально потеряны в разных регионах Украины.