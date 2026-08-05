В Киеве на два дня ограничат движение: какие участки лучше избегать
В столице 6 и 7 августа будут введены временные ограничения движения. Изменения будут касаться как автомобилистов в Деснянском районе, так и пешеходов в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Ограничения для транспорта
С 19:00 6 августа до 9:00 7 августа будут частично ограничивать движение транспорта по улице Героев Энергетиков в Деснянском районе.
Дорожники ремонтных служб будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Героев Энергетиков, 6 до улицы Рональда Рейгана в обоих направлениях.
Работы будут производиться поэтапно без полного перекрытия движения транспорта.
Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Изменения для пешеходов на Майдане Незалежности
Также 6 и 7 августа с 9:00 до 16:00 будут частично ограничивать движение пешеходов в подземном переходе на Майдане Незалежности в Шевченковском районе.
Ремонт подземного перехода будет осуществляться поочередно и поэтапно, поэтому полное закрытие прохода для горожан не предусмотрено.
Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и призывает учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.
Временные ограничения движения в Киеве
Напомним, что в столице длится сезон ремонтных работ на инфраструктурных объектах и путепроводах для подготовки транспортной сети к осенне-зимнему периоду.
В частности, ранее в столице на несколько дней частично ограничивали движение по Южному мосту из-за проведения ремонтных работ на покрытии.
Также дорожники производили ремонт на Набережном шоссе, из-за чего временно ограничивали движение транспорта от Подола до моста Метро в Печерском районе.
Кроме того, изменения коснулись и общественного транспорта - в городе на длительный срок закрывали киевский фуникулер для проведения планового ежегодного ремонта.