В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов (отбой)

Фото: к Киеву снова приближаются вражеские ударные дроны (Getty Images)

В Киеве второй раз за ночь на 20 декабря объявляли воздушную тревогу. К столице снова приближались российские ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.