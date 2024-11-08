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У Києві дрон влучив в будинок, де мешкає посол Естонії в Україні

П'ятниця 08 листопада 2024 15:55
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У Києві дрон влучив в будинок, де мешкає посол Естонії в Україні Фото: наслідки удару по будинку, де мешкає посол Естонії в Україні (x.com/Tsahkna)
Автор: Сергій Пишкін

Під час обстрілу 7 листопада один із дронів атакував будинок у Києві, де мешкає посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. На щастя, вона не постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунта голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргуса Цахкна.

"Вчора вранці будівля, де мешкає посол Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Пощастило, що вона не постраждала", - написав голова відомства.

У Києві дрон влучив в будинок, де мешкає посол Естонії в Україні

Фото: наслідки удару по будинку, де мешкає посол Естонії в Україні (x.com/Tsahkna)

Міністр додав, що поки Російська Федерація не припинить свою агресію, в Україні ніхто не перебуватиме в безпеці. Зокрема наша країна потребує посилення протиповітряної оборони (ППО).

Обстріл України

З початку повномасштабного вторгнення обстріли українських міст та селищ стали частиною повсякденного життя. Російські терористи активно застосовують різноманітні види зброї, серед яких балістичні ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та дрони-камікадзе.

В останні кілька місяців спостерігається значне збільшення кількості нічних повітряних атак, які росіяни проводять за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

В ніч на 8 листопада противник здійснив масовану атаку на Україну:

  • балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • чотирма керованими авіаційними ракетами;
  • 92 ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed та іншими безпілотниками невстановленого типу;
  • керованими авіабомбами.

Протиповітряна оборона України успішно знищила 62 дрони та чотири керовані авіаційні ракети.

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