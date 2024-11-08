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В Киеве дрон попал в дом, где проживает посол Эстонии в Украине

Пятница 08 ноября 2024 15:55
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В Киеве дрон попал в дом, где проживает посол Эстонии в Украине Фото: последствия удара по дому, где проживает посол Эстонии в Украине (x.com/Tsahkna)
Автор: Сергей Пышкин

Во время обстрела 7 ноября один из дронов атаковал дом в Киеве, где живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. К счастью, она не пострадала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунта главы Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргуса Цахкна.

"Вчера утром здание, где живет посол Эстонии Аннели Кольк, подверглось атаке российского беспилотника. Повезло, что она не пострадала", - написал глава ведомства. В Киеве дрон попал в дом, где проживает посол Эстонии в Украине

Фото: последствия удара по дому, где проживает посол Эстонии в Украине (x.com/Tsahkna)

Министр добавил, что пока Российская Федерация не прекратит свою агрессию, в Украине никто не будет находиться в безопасности. В частности наша страна нуждается в усилении противовоздушной обороны (ПВО).

Обстрел Украины

С начала полномасштабного вторжения обстрелы украинских городов и поселков стали частью повседневной жизни. Российские террористы активно применяют различные виды оружия, среди которых баллистические ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и дроны-камикадзе.

В последние несколько месяцев наблюдается значительное увеличение количества ночных воздушных атак, которые россияне проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В ночь на 8 ноября противник совершил массированную атаку на Украину:

  • баллистической ракетой "Искандер-М";
  • четырьмя управляемыми авиационными ракетами;
  • 92 ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и другими беспилотниками неустановленного типа;
  • управляемыми авиабомбами.

Противовоздушная оборона Украины успешно уничтожила 62 дрона и четыре управляемые авиационные ракеты.

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