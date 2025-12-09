ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві - дощ, на сході - мокрий сніг: якою буде погода в Україні 10 грудня

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 17:57
UA EN RU
У Києві - дощ, на сході - мокрий сніг: якою буде погода в Україні 10 грудня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 10 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 10 грудня, очікується чергова порція опадів та значні температурні контрасти між регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом Діденко, мокрий сніг випадатиме у східних областях, а також у Сумській та Дніпропетровській областях. У південних, більшості центральних та західних областей, а також у Житомирській та Київській областях пройдуть дощі.

Найтепліше завтра буде на заході країни - вдень повітря прогріється від +7 до +12 градусів. Найхолодніша погода збережеться на сході, Полтавській області, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі - від 0 до +3 градусів. На решті території вдень очікується від +4 до +7 градусів.

У Києві дощ розпочнеться вже сьогодні ввечері й посилиться, а 10 грудня опади стануть слабшими та місцями перейдуть у невеликий дощ. Температура у столиці триматиметься в межах від +5 до +7 градусі.

Діденко попереджає, що з 13 по 15 грудня в Україні очікується невелике похолодання.

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна повідомила, що цього тижня погода в Україні зміниться порівняно з попереднім періодом. На ситуацію вплинуть атмосферні фронти, які надходитимуть із північного заходу.

Також фахівці Укргідрометцентру представили коротку кліматичну характеристику грудня та поділилися попереднім прогнозом на початок зимового сезону.

Читайте також, хто у світі формує довгострокові прогнози погоди, на яких даних вони ґрунтуються та якою загалом може бути зима в Україні цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Снігопад
Новини
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті