У Києві на дорогах очікується сильна ожеледиця: водіям та пішоходам дали поради

Погода в Україні 9 лютого

У понеділок, 9 лютого, в Україні очікується суттєве похолодання - вночі температура місцями знизиться до -18 градусів, а на дорогах прогнозується ожеледиця. Місцями також пройде невеликий сніг.

У Києві та області опади не прогнозуються, однак на дорогах очікується ожеледиця. Температура по області становитиме від -13 до -18 градусів вночі та від -7 до -12 градусів вдень. У Києві - від -14 до -16 градусів вночі та від -8 до -10 градусів вдень.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий): погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.