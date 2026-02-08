RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве на дорогах ожидается сильный гололед: водителям и пешеходам дали советы

Фото: В Киеве на дорогах ожидается сильный гололед (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 9 февраля, в Киеве и области на дорогах ожидается гололед - I уровень опасности, желтый.

"Во избежание травматизма просим водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", - отметили в КГГА.

Советы водителям:

  • придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневров;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах, а размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше держать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

"Подчеркиваем: коммунальные службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно", - добавили в КГГА.

 

Погода в Украине 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, в Украине ожидается существенное похолодание - ночью температура местами снизится до -18 градусов, а на дорогах прогнозируется гололедица. Местами также пройдет небольшой снег.

В Киеве и области осадки не прогнозируются, однако на дорогах ожидается гололедица. Температура по области составит от -13 до -18 градусов ночью и от -7 до -12 градусов днем. В Киеве - от -14 до -16 градусов ночью и от -8 до -10 градусов днем.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый): погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВячеслав НегодаКиевская областьПогода в УкраинеПогода в Киеве