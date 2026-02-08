ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Києві на дорогах очікується сильна ожеледиця: водіям та пішоходам дали поради

Київ, Неділя 08 лютого 2026 15:09
У Києві на дорогах очікується сильна ожеледиця: водіям та пішоходам дали поради Фото: У Києві на дорогах очікується сильна ожеледиця (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Завтра, 9 лютого, у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця - I рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Для уникнення травматизму просимо водіїв і пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху", - наголосили у КМДА.

Поради водіям:

  • дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби - так краще тримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

"Наголошуємо: комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо", - додали у КМДА.

Погода в Україні 9 лютого

У понеділок, 9 лютого, в Україні очікується суттєве похолодання - вночі температура місцями знизиться до -18 градусів, а на дорогах прогнозується ожеледиця. Місцями також пройде невеликий сніг.

У Києві та області опади не прогнозуються, однак на дорогах очікується ожеледиця. Температура по області становитиме від -13 до -18 градусів вночі та від -7 до -12 градусів вдень. У Києві - від -14 до -16 градусів вночі та від -8 до -10 градусів вдень.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий): погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

