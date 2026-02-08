В Киеве на дорогах ожидается сильный гололед: водителям и пешеходам дали советы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Подчеркиваем: коммунальные службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно", - добавили в КГГА.

"Во избежание травматизма просим водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", - отметили в КГГА.

Погода в Украине 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, в Украине ожидается существенное похолодание - ночью температура местами снизится до -18 градусов, а на дорогах прогнозируется гололедица. Местами также пройдет небольшой снег.

В Киеве и области осадки не прогнозируются, однако на дорогах ожидается гололедица. Температура по области составит от -13 до -18 градусов ночью и от -7 до -12 градусов днем. В Киеве - от -14 до -16 градусов ночью и от -8 до -10 градусов днем.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый): погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.