У Києві добу триває рятувальна операція: у ДСНС розповіли деталі та показали свіжі фото

"Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи", - зазначили у ДСНС.

Зазначається, що кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них – четверо дітей.

"На цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тон будівельних конструкцій і сміття", - розповіли рятувальники.

Також повідомляється, що психологи ДСНС надали допомогу 147 особам, роботи продовжуються.