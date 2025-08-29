В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото

В Киеве уже более суток продолжается спасательная операция на месте удара россиян по 5-этажке. Спасатели продолжают разбор завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
"В течение ночи спасатели непрерывно работали на местах разрушений, продолжали разбор завалов и поисковые работы", - отметили в ГСЧС.
Отмечается, что количество погибших в разрушенной пятиэтажке в Дарницком районе возросло до 22 человек. Всего в столице в результате ночной атаки погибли 23 человека, среди них - четверо детей.
"На этих локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и разборка конструкций. Вывезено более 2260 тонн строительных конструкций и мусора", - рассказали спасатели.
Также сообщается, что психологи ГСЧС оказали помощь 147 лицам, работы продолжаются.
Напомним, ночью 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.
В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.
В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения.
