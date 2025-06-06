У Києві дають знижки на пальне через атаку РФ: хто може скористатися

Ткаченко нагадав, що сьогодні внаслідок російської атаки постраждали колії Київського метрополітену, а рух по одній з гілок метрополітену був неможливий. Через що в місті виникла ускладнена транспортна ситуація.

"Це можна було б вирішити за кілька годин. Проте, на жаль, керівництво метрополітену відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків та ремонті колій. Хоча фахівці УЗ вже навчились робити таке відновлення максимально оперативно", - зазначив начальник КМВА.

Він зазначив, що через це, люди в Києві були значно довше в дорозі, ніж зазвичай. Причина тому - більше заторів, більше використання автотранспорту, а отже й палива.

"Вирішуємо цю проблему для киян разом з бізнесом. Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом - отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці", - зазначив глава КМВА.

За його даними, знижка почне діяти в найближчі хвилини й триватиме до кінця доби.

"Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей. Вдячний бізнесу за розуміння і готовність підтримати людей. Нехай це буде хоч якоюсь компенсацією за незручності від міста в такий складний день", - підсумував він.