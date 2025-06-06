В Киеве дают скидки на топливо из-за атаки РФ: кто может воспользоваться

Ткаченко напомнил, что сегодня в результате российской атаки пострадали пути Киевского метрополитена, а движение по одной из веток метрополитена было невозможно. Из-за чего в городе возникла осложненная транспортная ситуация.

"Это можно было бы решить за несколько часов. Однако, к сожалению, руководство метрополитена отказалось от помощи Укрзализныци в ликвидации последствий и ремонте путей. Хотя специалисты УЗ уже научились делать такое восстановление максимально оперативно", - отметил начальник КГВА.

Он отметил, что из-за этого, люди в Киеве были значительно дольше в пути, чем обычно. Причина тому - больше пробок, больше использования автотранспорта, а следовательно и топлива.

"Решаем эту проблему для киевлян вместе с бизнесом. Я обратился к сетям АЗС. Все кто сейчас движется по Киеву - получат скидки на АЗС всех основных сетей в столице", - отметил глава КГВА.

По его данным, скидка начнет действовать в ближайшие минуты и продлится до конца суток.

"Объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями. Благодарен бизнесу за понимание и готовность поддержать людей. Пусть это будет хоть какой-то компенсацией за неудобства от города в такой сложный день", - подытожил он.