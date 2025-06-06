У Києві достроково відновили рух поїздів "червоної" гілки метро
У Києві достроково відновили рух поїздів на "червоної" гілки метро. Поїзди між станціями "Академмістечко" - "Лісова" знову курсують у звичайному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва.
"Працівники комунального підприємства доклали максимум зусиль, щоб рух столицею не зупинявся. На місці одразу розпочали працювати фахівці нічної зміни, а згодом приєдналися й колеги з денної. 13 годин безперервної та напруженої роботи, щоб якнайшвидше усунути наслідки ворожих обстрілів", - повідомили на порталі.
За даними Київської міської державної адміністрації, роботи включали з’єднання десятків комунікацій, перевірку систем сигналізації, живлення, керування та тестування безпеки інфраструктури для перевезень.
"Перед запуском регулярного руху лінією запустили тестовий поїзд, щоб переконатися в готовності ділянки до перевезення пасажирів", - наголосили в КМДА.
Удар по Україні 6 червня
Нагадаємо, що цієї ночі російські військові запустили більше ніж 400 "Шахедів" та 45 ракет. Під ударом була низка регіонів України, зокрема: Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.
Зокрема в українській столиці через ворожу атаку загинули троє рятувальників, а ще більше ніж 10 співробітників ДСНС постраждали.
А також було пошкоджено колії метро між "Дарницею" на "Лівобережною",
Поїзди червоної гілки метро тимчасово рухались лише між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна".
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.
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