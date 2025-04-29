У Києві чутно вибухи. Працює ППО

Дронові атаки РФ

Ввечері у понеділок, 28 квітня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

На даний момент відомо, що "Шахеди" атакували південь Одеської області, та рухаються на сході та півночі вбік центру країни.

Вранці агресор масштабно атакував дронами Черкаси. БпЛА уразили інфраструктурний об'єкт, через що в місті та довколишніх селах зникло газопостачання.

За останню добу росіяни запустили в напрямку України понад 160 ударних БпЛА.

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