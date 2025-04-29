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Україну знову атакують російські "Шахеди": де небезпека ударів

Вівторок 29 квітня 2025 00:35
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Україну знову атакують російські "Шахеди": де небезпека ударів Ілюстративне фото: росіяни запустили дрони по Україні (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші групи ударних БпЛА зайшли в Україну з акваторії Чорного моря близько 23:00. Вони рухалися у напрямку Одеської області, зокрема міста Вилкове.

О 23:26 моніторингові канали повідомляли про вибухи в районі цього міста.

Згодом безпілотники з'явилися на півночі та сході країни.

Станом на 00:06 група ворожих дронів рухалася з Чернігівської області курсом на південь, також був помічений рух БпЛА у напрямку Харкова.

Також військові повідомили про загрозу застосування БпЛА у Київській області, о 00:12 в області було оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомили про рух близько 10 "Шахедів" у напрямку Чорнобильської зони відчуження і Страхолісся і далі на Житомирську область.

Станом на 00:37 російські дрони рухалися:

  • на межі Харківщини та Сумщини;
  • на сході Сумщини;
  • на заході Ченігівщини, курс південний;
  • на півдні Одещини, курс довільний.

О 00:46 було оголошено повітряну тривогу в Києві. Військові повідомляють про "Шахеди" на півночі Київської області, тримають курс на Київ.

О 00:58 військові повідомили про ударний БпЛА на Суми з півдня.

Станом на 01:18 ворожі дрони рухалися:

  • на сході Сумщини курс південно-західний/північний.
  • на межі Харківщини та Сумщини.
  • на сході та заході Харківщини курс південно-західний.
  • на півночі Київщини курсом на Київ.

Станом на 01:41 російські дрони рухалися:

  • на півдні Сумщини, курс на Полтавську область;
  • на півночі та в центрі Харківської області, курс на Полтавську область;
  • на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс північний;
  • на півдні Одеської області, курс довільний.

О 02:01 військові повідомили про рух БпЛА на Полтаву з півночі.

Станом на 01:32 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну знову атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де небезпека ударів

Повітряні атаки росіян

В цілому за останню добу на 28 квітня армія РФ запустила в напрямку України понад 160 ударних БпЛА.

Зокрема, російські терористи масовано атакували "Шахедами" Черкаси. Через влучання дронів, місто і низка довколишніх сіл лишилися без газопостачання, яке ввечері частково відновили.

Вдень у неділю, 27 квітня, агресор обстріляв авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, є загиблі.

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Атака дронів
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