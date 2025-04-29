В Киеве слышны взрывы. Работает ПВО

Дроновые атаки РФ

Вечером в понедельник, 28 апреля, россияне снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В настоящий момент известно, что "Шахеды" атаковали юг Одесской области, а также движутся на востоке и севере в направлении центра страны.

Утром агрессор масштабно атаковал дронами Черкассы. БпЛА поразили инфраструктурный объект, из-за чего в городе и близлежащих селах исчезло газоснабжение.

За последние сутки россияне запустили в направлении Украины более 160 ударных БПЛА.

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