В Киеве звучат взрывы на фоне атаки вражеских дронов (отбой)
В Киеве слышны взрывы на фоне атаки ударных беспилотников. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и председателя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"Киев - оставайтесь в укрытиях! БпЛА над столицей", - отмечается в сообщении военных.
"К Киеву приближаются вражеские БпЛА. Возможна работа ПВО", - сообщил Тимур Ткаченко.
В 07:51 мониторинговые каналы сообщили о движении дронов в районе Бортничей, метро Бориспольская и Харьковского массива.
Позже цели фиксировались уже в районе Осокорков и Позняков.
Оновлено 07:57
В столице прогремели взрывы. Цель ликвидирована. Сейчас БпЛА над городом не фиксируются.
Мониторинговые каналы сообщают об одном "Шахеде" в районе Яготина/Згуровки и одном - в Вышгородском районе Киевской области.
Обновлено 08:36
В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.
По состоянию на 08:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Дроновая атака России
В ночь на четверг, 22 мая, российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
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