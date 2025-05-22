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В Киеве звучат взрывы на фоне атаки вражеских дронов (отбой)

Киев, Четверг 22 мая 2025 07:59
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В Киеве звучат взрывы на фоне атаки вражеских дронов (отбой) Фото: в Киеве раздаются взрывы на фоне атаки ударных БпЛА (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве слышны взрывы на фоне атаки ударных беспилотников. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и председателя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Киев - оставайтесь в укрытиях! БпЛА над столицей", - отмечается в сообщении военных.

"К Киеву приближаются вражеские БпЛА. Возможна работа ПВО", - сообщил Тимур Ткаченко.

В 07:51 мониторинговые каналы сообщили о движении дронов в районе Бортничей, метро Бориспольская и Харьковского массива.

Позже цели фиксировались уже в районе Осокорков и Позняков.

Оновлено 07:57

В столице прогремели взрывы. Цель ликвидирована. Сейчас БпЛА над городом не фиксируются.

Мониторинговые каналы сообщают об одном "Шахеде" в районе Яготина/Згуровки и одном - в Вышгородском районе Киевской области.

Обновлено 08:36

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 08:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В Киеве звучат взрывы на фоне атаки вражеских дронов (отбой)

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