У Києві чути звуки вибухів. Працює ППО

Масштабна комбінована атака РФ на Україну

Ввечері у суботу, 5 квітня, російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Внаслідок прильотів БпЛА у Миколаєві загорівся будинок і було пошкоджено газову мережу. Є постраждалі.

Близько 02:00 російські військові запустили в напрямку України ракети "Калібр" з району Анапи.

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