У Києві чути звуки вибухів. Працює ППО

У Києві лунають вибухи. В місті працює протиповітряна оборона на тлі дронової та ракетної атаки по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"В Києві працює ППО", - написав він.
О 01:56 в столиці було оголошено повітряну тривогу.
"Ворог застосовує БпЛА, зафіксовано пуски крилатих ракет. Будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!", - написав Ткаченко.
Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у передмісті столиці через атаку БпЛА.
Ввечері у суботу, 5 квітня, російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".
Внаслідок прильотів БпЛА у Миколаєві загорівся будинок і було пошкоджено газову мережу. Є постраждалі.
Близько 02:00 російські військові запустили в напрямку України ракети "Калібр" з району Анапи.
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