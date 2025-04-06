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У Києві чути звуки вибухів. Працює ППО

Фото: у столиці працюють мобільні групи ППО по ворожих "Шахедах" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві лунають вибухи. В місті працює протиповітряна оборона на тлі дронової та ракетної атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"В Києві працює ППО", - написав він.

О 01:56 в столиці було оголошено повітряну тривогу.

"Ворог застосовує БпЛА, зафіксовано пуски крилатих ракет. Будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!", - написав Ткаченко.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у передмісті столиці через атаку БпЛА.

Масштабна комбінована атака РФ на Україну

Ввечері у суботу, 5 квітня, російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Внаслідок прильотів БпЛА у Миколаєві загорівся будинок і було пошкоджено газову мережу. Є постраждалі.

Близько 02:00 російські військові запустили в напрямку України ракети "Калібр" з району Анапи.

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