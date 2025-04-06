В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО

Масштабная комбинированная атака РФ на Украину

Вечером в субботу, 5 апреля, российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

В результате прилетов БпЛА в Николаеве загорелся дом и была повреждена газовая сеть. Есть пострадавшие.

Около 02:00 российские военные запустили в направлении Украины ракеты "Калибр" из района Анапы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.