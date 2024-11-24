У Києві чути звуки вибухів, працює ППО

"У столиці працюють сили ППО. Київ знову під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 22:49.

Оновлено: повторні вибухи у Києві, робота ППО триває

Пізніше у столиці пролунала ще серія вибухів.

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка у публікаціях у Telegram о 23.05 та 23.29.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:55 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.