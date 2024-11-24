RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 24 ноября, в Киеве слышны звуки взрывов. Столица находится под атакой дронов, в городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Киев снова под атакой вражеских БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 22:49.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:55 воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, уже много месяцев темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

Напомним, что сегодня днем в Киеве два раза объявили воздушную тревогу.

Первый сигнал был связан с угрозой применения дронов, после чего в столице было слышно звуки взрывов. Тогда силы ПВО тоже сбивали беспилотники россиян.

Причиной второго сигнала стала ракетная опасность. В тот момент, вражеские ракеты атаковали Черниговскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в Украине