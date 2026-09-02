У Києві чути вибухи, працюють сили ППО

У Києві зафіксували роботу сил протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Мешканців міста закликають дотримуватися заходів безпеки та не залишати безпечні місця.
"У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - зазначають у КМВА.
Нагадаємо, що Росія завдала масованого повітряного удару по Україні за допомогою ракет та понад 170 безпілотників. Під час відбиття атаки сили ППО знищили більшість ворожих цілей.
Водночас у Києві через падіння уламків та влучання сталася пожежа у шестиповерховому будинку та навчальному закладі, а також зафіксовано декількох постраждалих.
Крім того, наслідками обстрілів та горіння стали локальні екологічні проблеми - у регіоні під Києвом тимчасово погіршилася якість повітря.