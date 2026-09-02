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В Киеве слышны взрывы, работают силы ПВО

19:18 02.09.2026 Ср
1 мин
Жителей столицы просят не оставлять укрытия
aimg Сергей Козачук
Фото: в Киеве работает ПВО (Getty Images)

В Киеве зафиксировали работу сил противовоздушной обороны.

Работа ПВО в столице

Жителей города призывают соблюдать меры безопасности и не покидать безопасные места.

"В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - отмечают в КМВА.

Ночная атака и ее последствия для столицы

Напомним, что Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине с помощью ракет и более 170 беспилотников. Во время отражения атаки силы ПВО уничтожили большинство враждебных целей.

В то же время в Киеве из-за падения обломков и попадания произошел пожар в шестиэтажном доме и учебном заведении, а также зафиксированы несколько пострадавших.

Кроме того, последствиями обстрелов и горения стали локальные экологические проблемы - в регионе под Киевом временно ухудшилось качество воздуха.

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