У Києві чути вибухи, працюють сили ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

"У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - зазначають у КМВА.

Мешканців міста закликають дотримуватися заходів безпеки та не залишати безпечні місця.

Нічна атака та її наслідки для столиці

Нагадаємо, що Росія завдала масованого повітряного удару по Україні за допомогою ракет та понад 170 безпілотників. Під час відбиття атаки сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

Водночас у Києві через падіння уламків та влучання сталася пожежа у шестиповерховому будинку та навчальному закладі, а також зафіксовано декількох постраждалих.

Крім того, наслідками обстрілів та горіння стали локальні екологічні проблеми - у регіоні під Києвом тимчасово погіршилася якість повітря.