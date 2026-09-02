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У Києві чути вибухи, працюють сили ППО

19:18 02.09.2026 Ср
1 хв
Жителів столиці просять не залишати укриття
aimg Сергій Козачук
У Києві чути вибухи, працюють сили ППО Фото: в Києві працює ППО (Getty Images)
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У Києві зафіксували роботу сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Робота ППО в столиці

Мешканців міста закликають дотримуватися заходів безпеки та не залишати безпечні місця.

"У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - зазначають у КМВА.

Нічна атака та її наслідки для столиці

Нагадаємо, що Росія завдала масованого повітряного удару по Україні за допомогою ракет та понад 170 безпілотників. Під час відбиття атаки сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

Водночас у Києві через падіння уламків та влучання сталася пожежа у шестиповерховому будинку та навчальному закладі, а також зафіксовано декількох постраждалих.

Крім того, наслідками обстрілів та горіння стали локальні екологічні проблеми - у регіоні під Києвом тимчасово погіршилася якість повітря.

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