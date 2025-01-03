У Києві чули вибухи: працювали сили ППО
В ніч на 3 січня у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали дрони, якими ворог атакував столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 04:25.
Трохи більше, ніж півгодини тому, звуки роботи української ППО було чути у Київській області.
Тим часом повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Разом з тим темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, однак не факт що там є тривога, оскільки території є окупованими.
Зазначимо, що російські війська практично щодня атакують Україну безпілотниками. Зокрема, час від часу ворог застосовує для атак ракети і бомби.
Минула ніч не була винятком. Ворог запустив дрони, внаслідок чого в Київській області було чути вибухи, а в Києві теж оголошували тривогу, як і сьогодні.
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