У Києві чули вибухи: працювали сили ППО

В ніч на 3 січня у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали дрони, якими ворог атакував столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 04:25.

Трохи більше, ніж півгодини тому, звуки роботи української ППО було чути у Київській області.

Тим часом повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Разом з тим темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, однак не факт що там є тривога, оскільки території є окупованими.