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У Києві чули вибухи: працювали сили ППО

П'ятниця 03 січня 2025 04:33
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У Києві чули вибухи: працювали сили ППО Ілюстративне фото: сили ППО збивають дрони, якими росіяни атакують Київ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 січня у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали дрони, якими ворог атакував столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 04:25.

Трохи більше, ніж півгодини тому, звуки роботи української ППО було чути у Київській області.

Тим часом повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Разом з тим темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, однак не факт що там є тривога, оскільки території є окупованими.

У Києві чули вибухи: працювали сили ППО

Зазначимо, що російські війська практично щодня атакують Україну безпілотниками. Зокрема, час від часу ворог застосовує для атак ракети і бомби.

Минула ніч не була винятком. Ворог запустив дрони, внаслідок чого в Київській області було чути вибухи, а в Києві теж оголошували тривогу, як і сьогодні.

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