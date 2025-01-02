ua en ru
Чт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Київській області працює ППО: Росія запустила дрони

Четвер 02 січня 2025 01:18
UA EN RU
У Київській області працює ППО: Росія запустила дрони Фото: українців закликали не знімати на фото і відео роботу українських військових (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 2 січня у Київській області чути стрільбу. Сили ППО збивають ударні дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! В регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:09.

У КОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - написали у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

У Київській області працює ППО: Росія запустила дрони

Нагадаємо, що в новорічну ніч Росія атакувала Україну 111 ударними безпілотниками з чотирьох напрямків.

Станом на 09:30 було підтверджено збиття 63 БпЛА. Ще 46 було локально втрачено, а два - полетіли в Росію і Білорусь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Київська область Війна в Україні
NEWS
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне