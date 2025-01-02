У Київській області працює ППО: Росія запустила дрони
В ніч на 2 січня у Київській області чути стрільбу. Сили ППО збивають ударні дрони росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! В регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:09.
У КОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - написали у КОВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Нагадаємо, що в новорічну ніч Росія атакувала Україну 111 ударними безпілотниками з чотирьох напрямків.
Станом на 09:30 було підтверджено збиття 63 БпЛА. Ще 46 було локально втрачено, а два - полетіли в Росію і Білорусь.
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