У Київській області працює ППО: Росія запустила дрони

В ніч на 2 січня у Київській області чути стрільбу. Сили ППО збивають ударні дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! В регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:09.

У КОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - написали у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.