В Киеве слышали взрывы: работали силы ПВО

В ночь на 3 января в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали дроны, которыми враг атаковал столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 04:25. Чуть больше, чем полчаса назад, звуки работы украинской ПВО были слышны в Киевской области. В то же время воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях. Вместе с тем темно-красным цветом обозначены Луганская область и Крым, однако не факт что там есть тревога, поскольку территории являются оккупированными.