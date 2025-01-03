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В Киеве слышали взрывы: работали силы ПВО

Пятница 03 января 2025 04:33
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В Киеве слышали взрывы: работали силы ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбивают дроны, которыми россияне атакуют Киев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 января в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали дроны, которыми враг атаковал столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 04:25.

Чуть больше, чем полчаса назад, звуки работы украинской ПВО были слышны в Киевской области.

В то же время воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях. Вместе с тем темно-красным цветом обозначены Луганская область и Крым, однако не факт что там есть тревога, поскольку территории являются оккупированными.

В Киеве слышали взрывы: работали силы ПВО

Отметим, что российские войска практически ежедневно атакуют Украину беспилотниками. В том числе, время от времени враг применяет для атак ракеты и бомбы.

Прошлая ночь не была исключением. Враг запустил дроны, в результате чего в Киевской области были слышны взрывы, а в Киеве тоже объявляли тревогу, как и сегодня.

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