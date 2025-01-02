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У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА росіян

Четвер 02 січня 2025 03:43
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У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА росіян Фото: військові зафіксували ворожий безпілотник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 2 січня 2025 року у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною став дрон, який летить в напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 03:36. Спочатку не було офіційної інформації, в чому причина, але через декілька хвилин військові поінформували українців.

"Увага! Місто Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", - йдеться у повідомленні ПС о 03:38.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:43 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, червоним кольором в цей час досі позначено Київську область, Чернігівську, Сумську, Черкаську, Полтавській, Кіровоградську, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку за Запорізьку.

У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА росіян

Нагадаємо, що минулої ночі на 1 січня Росія теж атакувала Київ дронами. За словами глави ОП Андрія Єрмака, столицю атакували щонайменше чотири "Шахеди".

Унаслідок атаки загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Серед постраждалих дві вагітні жінки.

Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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