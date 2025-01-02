У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА росіян

В ніч на 2 січня 2025 року у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною став дрон, який летить в напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 03:36. Спочатку не було офіційної інформації, в чому причина, але через декілька хвилин військові поінформували українців.

"Увага! Місто Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", - йдеться у повідомленні ПС о 03:38.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:43 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, червоним кольором в цей час досі позначено Київську область, Чернігівську, Сумську, Черкаську, Полтавській, Кіровоградську, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку за Запорізьку.